Carmen Di Pietro, perché non vuole una fidanzata per il figlio?

Carmen Di Pietro vuota il sacco: perché non vuole una fidanzata per il figlio?

Carmen Di Pietro è la classica mamma chioccia. All’Isola dei Famosi con il figlio Alessandro, ha dimostrato di essere un tantino oppressiva, soprattutto per quel che riguarda la vita sentimentale del ragazzo. Perché non vuole che il giovane abbia una fidanzata? Finalmente ha vuotato il sacco.

Carmen: perché non vuole una fidanzata per il figlio?

L’Isola dei Famosi si concluderà il prossimo 27 giugno e Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro sono ancora in gioco. La showgirl regala siparietti unici e anche il figlio non è da meno. Nelle ultime ore, la donna ha confessato il motivo per cui non vuole che il pargolo abbia una fidanzata. Carmen ha ammesso:

“All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è fura, ma io non la mollo e la controllerò sempre!”.

Carmen, da brava mamma chioccia, teme che Alessandro, se dovesse fidanzarsi, metterebbe da parte lo studio. Invece, lei vuole che, prima di pensare all’amore, si sistemi.

Carmen felice del palo di Alessandro a Maria Laura

La Di Pietro, visti i motivi per cui non vuole che Alessandro abbia una fidanzata, è stata felice di scoprire che il pargolo ha rifilato un bel palo a Maria Laura De Vitis. Madre e figlio si sono confrontati e la showgirl ha dichiarato:

“Alessà sii gentile vieni qua. Devi raccontarmi quello che avete fatto e vi siete detti nella capanna. Ah, quindi le hai detto che non ti fidi, ok. Bravo e le hai anche detto che rimanete amici! Preferisco così amore. Allora adesso devi dire che aveva ragione mamma. Ma io quando ti dicevo che lei era falsa? Ti mettevo in guardia. Questa prima di entrare si era studiato il personaggio mio. Io ti ripetevo di aprire gli occhi. Però ieri mi hai fatto correre per venire dietro di voi a fare l’escursione che voleva vedere il tramonto quella. Tutte ste tarantelle. Dovevi già dirle ‘no non voglio venire da nessuna parte con te’. Vabbè l’importante è che è finita. Lo sapevo che avrebbe fatto un passo falso e ti saresti accorto che era finta”.

Alessandro, quindi, ha rifilato un palo a Maria Laura perché non si fida di lei e non perché ha seguito le direttive di Carmen.

Lo sfogo di Maria Laura dopo il palo

La De Vitis, dopo aver preso l’ennesimo due di picche, si è sfogata con Marcedesz Henger e i fratelli Tavassi. La ragazza, in lacrime, ha dichiarato: