Carmen Di Pietro: il sospetto sui capelli all’Isola dei Famosi

I capelli di Carmen Di Pietro non hanno "convinto" i fan dell'Isola dei Famosi. Tutto quello che c'è da sapere.

In molti tra i fan dell’Isola dei Famosi hanno notato che i capelli di Carmen Di Pietro risultino praticamente perfetti e senza ricrescita nonostante i suoi lunghi mesi di permanenza all’interno dello show e c’è chi crede che li abbia tinti.

Carmen Di Pietro: i capelli all’Isola dei Famosi

I capelli di Carmen Di Pietro non hanno convinto i fan dell’Isola dei Famosi, convinti che la showgirl li abbia tinti durante la sua permanenza al reality show. “I capelli di Carmen non mi convincono… Io dopo 3 lavaggi ho già i capelli bianchi”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Ma come è possibile che Carmen abbia sempre i capelli tinti?”, “Ma perché Carmen ha la ricrescita blu?”.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento non è dato sapere se i sospetti dei fan siano giusti o se, invece, la showgirl non abbia semplicemente molti capelli bianchi.

Carmen Di Pietro e l’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è fatta conoscere anche in qualità di madre di Alessandro Iannoni, il figlio che finora non era conosciuto dal pubblico tv.

In molti tra i fan del programma hanno apprezzato Alessandro come concorrente e hanno sostenuto che potesse essere lui il vincitore di questa edizione. Il ragazzo si è ritirato dallo show quando ne è stato annunciato il prolungamento per via dei suoi numerosi impegni universitari, e da casa continua a fare il tifo per sua madre.