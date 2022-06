Carmen Di Pietro in crisi per il possibile ritiro di Edoardo: “Successo per colpa mia”

Carmen Di Pietro ha colpevolizzato sé stessa per l'infortunio avuto da Edoardo Tavassi all'Isola dei Famosi.

Durante una prova all’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi si è ferito a un ginocchio e Carmen Di Pietro ha incolpato sé stessa.

Carmen Di Pietro e Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi si è fatto male a un ginocchio all’Isola dei Famosi e per questo potrebbe rischiare di doversi ritirare dal programma.

Al momento il fidanzato di Guendalina Tavassi si trova in infermiera con Mercedesz Henger e in tanti sperano che possa tornare a giocare. Carmen Di Pietro, che ha affrontato insieme a lui una prova all’Isola dei Famosi, ha colpevolizzato sé stessa per quanto accaduto al naufrago:

“A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia? Però se non stava lì per me non sarebbe successo.

Sì è stato carino quello sicuro. Però mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare”, ha dichiarato sfogandosi con Luca Daffrè e Marialaura De Vitis. Al momento non è dato sapere se Edoardo sarà costretto a lasciare anticipatamente il gioco a causa delle sue condizioni.

Edoardo e Mercedesz

Negli ultimi giorni le cose tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono drasticamente precipitate perché il naufrago ed Estefania Bernal non avrebbero offerto supporto alla figlia di Eva Henger quando anche lei, sull’Isola, ha avuto un infortunio.