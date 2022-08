Carmen Di Pietro, la confessione: cosa porta sempre con sé dopo l’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro ha svelato cosa porterebbe sempre con sé in borsa dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi.

Carmen Di Pietro è stata fortemente provata dall’esperienza all’Isola dei Famosi e ha confessato cosa porterebbe sempre con sé da quando ha partecipato al programma.

Carmen Di Pietro dopo l’Isola

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro ha confessato cosa sarebbe solita portare sempre con sé nella sua borsetta.

L’esperienza da naufraga è stata motlo faticosa per la showgirl, che in particolare ha accusato i morsi della fame. Per questo la madre di Alessandro Iannoni ha rivelato di portare sempre con sé dei cracker o della frutta: “Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me”, ha confessato.

L’esperienza con suo figlio

L’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi insieme a suo figlio Alessandro Iannoni è stata molto importante la showgirl, che ha imparato a conoscere meglio il suo ragazzo.

Nonostante Iannoni per molti fosse destinato a essere il vincitore del reality show, il ragazzo ha deciso di lasciare anticipatamente il programma per potersi dedicare ai suoi ultimi esami universitari. Carmen Di Pietro ha dichiarato di essere orgogliosa di lui per questo motivo e ha sempre affermato di considerare più importante lo studio che la carriera in tv. In tanti si chiedono cosa riserverà ai due il futuro e se torneranno mai in un programma tv insieme.