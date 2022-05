Carmen Di Pietro, la reazione all'abbandono di Alessandro: la showgirl sorprende i fan.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ben quattro naufraghi hanno abbandonato l’Honduras. I concorrenti, così come avviene al GF Vip, sono stati messi davanti alla scelta di accettare o meno il prolungamento del programma. Tra coloro che hanno mollato c’è Alessandro Iannoni.

Come ha reagito mamma Carmen Di Pietro davanti alla sua decisione?

Carmen: la reazione all’abbandono di Alessandro

Alessandro Iannoni ha abbandonato l’Isola dei Famosi per motivi di studio. Il ragazzo ha spiegato che è rimasto indietro con alcuni esami e ha sottolineato che aveva già programmato di farli alla fine del reality, fissata per maggio. In vista del prolungamento, si è visto costretto a lasciare il gioco. Il figlio di Carmen Di Pietro è apparso irremovibile e la madre non ha potuto fare altro che dedicargli parole ricche di affetto.

La showgirl, in lacrime, ha ammesso:

“Sì ci siamo confrontati. Lui ha parlato con me per dirmi che avrebbe lasciato. All’università è indietro di tre esami. Lui non se lo può permettere. Il fatto che lui studia tutto in inglese. Mi ha proprio detto che se rimanesse non farebbe un percorso come vorrebbe. Già sapevo questa decisione, per questo prima già piangevo. Mi avete visto che mi scendevano le lacrime. Per lui lo studio è importante e io non mi sento di ostacolarlo”.

Carmen dalla parte di Alessandro

Carmen ha accettato la decisione del figlio e, prima di salutarlo, gli ha rinnovato il suo amore:

“Ti amo Ale! Ora che torni salutami Carmelina, mamma, Giuseppe, tutti. Ale fatti abbracciare, poi ricorda di salutarmi tutti. Ciao amore mio ti voglio bene, anzi ti amo, vieni qui fatti dare un altro abbraccio. Ciao amore mio”.

Appena Alessandro ha lasciato la Palapa, la Di Pietro ha continuato a parlare del figlio con gli altri naufraghi:

“Che carino che è stato con tutti. Ragazzi avete visto che belle parole ha avuto per tutti? Con te Edoardo forse più degli altri. Con Guenda, con Nicolas, è stato dolce“.

Le parole di Alessandro

Alessandro, prima di lasciare per sempre l’Isola dei Famosi, ha fatto un bellissimo discorso alla madre.

Il ragazzo ha dichiarato: