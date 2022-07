Carmen Di Pietro lancia un appello a Maria De Filippi: vorrebbe partecipare a Uomini e Donne per trovare l'amore.

Tornata in Italia dopo tre mesi all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro è più carica che mai. La showgirl ha confessato che rifarebbe il reality in compagnia della figlia Carmelita e, come se non bastasse, ha lanciato un appello a Maria De Filippi.

Carmen Di Pietro lancia un appello a Maria De Filippi

Intervistata da SuperGuidaTv, Carmen Di Pietro ha fatto intendere che potrebbe presto tornare in televisione. Al momento, la showgirl è single, ma le piacerebbe trovare un principe azzurro. Quale posto migliore di Uomini e Donne per riuscire nell’impresa? E’ per questo che Carmen ha lanciato un appello a Maria De Filippi. Ha dichiarato:

“Se andrei a Uomini e Donne per trovare l’amore? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto. (…) Luca Daffrè non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”.

Carmen Di Pietro all’Isola con Carmelina

Non solo l’appello a Maria De Filippi per partecipare a Uomini e Donne, ma anche una nuova candidatura per L’Isola dei Famosi. Carmen ha confessato che sua figlia Carmelina le ha chiesto di tornare in Honduras insieme a lei. Questa volta è toccata al fratello Alessandro, ma quando lei diventerà maggiorenne vorrebbe avere la stessa possibilità. La Di Pietro ha dichiarato:

“Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”.

Carmen: come reagirebbe a vedere i figli in tv?

La Di Pietro ha ammesso che i figli non potrebbero mai entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il motivo? “Non sanno cantare e e nemmeno ballare“. Sarebbero bravi solo come concorrenti dei reality. Carmen ha dichiarato: