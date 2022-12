Carmen Russo cade al matrimonio di Francesca Cipriani: il video

Carmen Russo ha partecipato al matrimonio di Francesca Cipriani con tutta la sua famiglia.

Durante l’ingresso della sposa in chiesa, la showgirl è caduta a terra, rischiando di bloccare il passaggio alla Cipry.

Carmen Russo cade al matrimonio della Cipriani

Non è la prima volta che Carmen Russo cade a terra con una telecamera puntata su di sé. Memorabili le sue ‘papere’ durante l’avventura al GF Vip, così come è passato alla storia il piccolo incidente nella trasmissione di Pierluigi Diaco. La showgirl ha regalato un’altra caduta ai fan, questa volta al matrimonio di Francesca Cipriani.

Quest’ultima ha sposato Alessandro Rossi lo scorso sabato, presso la Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina.

Il video di Carmen Russo che cade è virale

Carmen, il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria si sono recati a Roma per assistere al matrimonio della Cipriani. Fin qui tutto bene. Entrati in chiesa, hanno preso posto tra i banchi e, cellulare alla mano, si sono preparati a riprendere l’ingresso di Francesca in chiesa.

E’ a questo punto che la Russo ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra, rischiando di sbarrare la strada alla Cipry, che stava entrando nella basilica accompagnata dal padre.

Enzo Paolo e Maria salvano l’ingresso in chiesa della Cipriani

Fortunatamente, Enzo Paolo e la piccola Maria hanno subito aiutato Carmen a rialzarsi. Quando la Cipriani è passata al suo fianco, la Russo in versione ostacolo era già stata ‘rimossa’.

Il video della caduta, neanche a dirlo, è diventato virale.