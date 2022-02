Carmen Russo contro Nathaly Caldonazzo: “Una mitomane”

Carmen Russo ha scagliato una frecciatina contro Nathaly Caldonazzo, che secondo lei sarebbe una mitomane.

Reduce dalla sua esperienza al GF Vip 6 Casrmen Russo si è scagliata contro Nathaly Caldonazzo, che ha accusato di essere una mitomane.

Carmen Russo contro Nathaly Caldonazzo

Dopo l’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà Carmen Russo ha affermato che, a suo avviso, Nathaly Caldonazzo sarebbe una mitomane.

La showgirl infatti si sarebbe definita una sua cara amica ma secondo Carmen Russo non si sarebbero praticamente mai incontrate al di fuori dei set per il piccolo schermo.

“La considero un po’ mitomane…Lei ha detto di essere stata invitata al mio matrimonio da mio marito Enzo Paolo Turchi, ma non è affatto così, lui non chiama nessuno…”, ha confessato la showgirl. Nathaly Caldonazzo replicherà?

Lo sfogo contro Alex Belli

Nathaly Caldonazzo non è l’unica contro cui Carmen Russo ha avuto da ridire: la showgirl infatti si è scagliata anche contro Enzo Paolo Turchi, su cui ha affermato: “Mi è scaduto”.

Causa della delusione della showgirl rispetto ad Alex Belli sarebbe stato il suo comportamento con Soleil Sorge e con la moglie, Delia Duran, che nelle ultime ore sembra averlo inaspettatamente perdonato.

“Credo che in un matrimonio sia fondamentale il rispetto per la persona che ti sta accanto…”, ha affermato Carmen Russo, che dunque non ritiene che Belli sia stato rispettoso nei confronti di sua moglie. L’attore replicherà alle parole della moglie di Enzo Paolo Turchi? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi o se Carmen potrà dire in faccia ai due vip quanto da lei pensato.