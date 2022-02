Carmen Russo ed Enzo Paolo, l'annuncio inaspettato: trattative in corso con un nuovo programma.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono pronti per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. La showgirl, ospite di Casa Chi, ha fatto un annuncio inaspettato: in quale programma li vedremo presenziare in coppia?

Carmen Russo ed Enzo Paolo: nuova avventura

Dopo il Grande Fratello Vip, che l’ha vista protagonista per quattro mesi, Carmen Russo è pronta per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Questa volta, però, non sarà da sola, ma in compagnia del marito Enzo Paolo Turchi. L’annuncio, del tutto inaspettato, è arrivato nel corso di Casa Chi. La showgirl, senza troppi giri di parole, ha rivelato che ci sono già trattative in corso. Ha dichiarato:

“Se sono arrivate proposte per me ed Enzo dalla Spagna? Vi dico la verità. Si! Non lo so vedremo, adesso stiamo valutando. Non mi posso sbilanciare senza la mia metà e adesso Enzo non c’è qui. (…) Ci hanno chiamato al Grande Fratello Vip in Spagna l’anno scorso. Volevano che fossimo una coppia, per questo non siamo andati. Supponendo che la piccola Maria non poteva stare sola, preferiamo una alla volta”.

GF Vip Spagna o Supervivientes?

Considerando che la proposta è arrivata dalla Spagna, è probabile che Carmen ed Enzo Paolo siano stati contattati dal GF Vip spagnolo oppure da Supervivientes. Pertanto, la Russo e Turchi potrebbero diventare gieffini o naufraghi in coppia. E’ escluso, almeno stando alle parole della showgirl, che la partenza sia imminente. La piccola Maria, dopo essere stata 4 mesi senza la mamma, soffrirebbe troppo per la mancanza di entrambi i genitori.

Per questo motivo, è ipotizzabile che la nuova avventura in tv sia in programma per la prossima stagione televisiva.

Le parole di Carmen sul Manila

Prima di congedarsi da Casa Chi, Carmen ha parlato anche dei suoi ex compagni del GF Vip. La showgirl si è concentrata soprattutto su Manila Nazzaro, che sta vivendo giorni particolari. Ha dichiarato: