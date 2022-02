Carmen Russo ed Eva Grimaldi parlano di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Ospiti di Verissimo per parlare della loro bellissima amicizia, Carmen Russo ed Eva Grimaldi hanno espresso il loro pensiero su Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Cosa pensano delle ex coinquiline del GF Vip?

Carmen Russo ed Eva Grimaldi su Katia e Soleil

Carmen Russo ed Eva Grimaldi sono state ospiti di Verissimo e hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro bellissima amicizia. Anche se singolarmente erano già state nel salottino per parlare dell’esperienza al GF Vip, anche in questa occasione si è tornati a discutere del reality più spiato d’Italia. Il programma di Alfonso Signorini sta per concludersi e tra qualche settimana scopriremo il nome del vincitore. La prima a parlare è stata Carmen, che ha dichiarato:

“Reality? Se uno è naturale non ha problemi, se invece uno entra per sembrare quello che non è, dopo una settimana è fuori. Viene fuori la tua indole nei reality. Poi ci sono persone che caratterialmente hanno la necessità di sembrare chi non sono”.

Come al solito, la Russo preferisce essere vaga. Quando la Toffanin le ha chiesto di fare qualche nome, la ballerina si è limitata a replicare che il “pubblico sa la verità“.

Eva Grimaldi bocca della verità

A differenza di Carmen, Eva ha subito fatto il nome di Katia Ricciarelli. L’attrice ha dichiarato:

“Katia con me si è comportata male dopo due giorni e ci siamo subito prese. Il giorno dopo però mi ha carezzato il viso, mi ha dato un bacio e mi ha chiesto scusa. Se però vogliamo mettere i puntini sulle i, ho una mia opinione su Katia: c’è un po’ di nonnismo, c’è un po’ di misogina ed anche un po’ di omofobia interiorizzata. Quando sono uscita mi hanno fatto vedere dei video in cui parlava male di Giacomo Urtis”.

La Russo, a questo punto, non ha potuto fare altro che condividere, anche se in modo velato, le parole dell’amica.

I preferiti per la vittoria del GF Vip

Carmen, incoraggiata da Eva, ha ammesso: “Anche io ho litigato con Katia Ricciarelli, sono stata la prima a farlo. A volte ci sono degli scontri, ma fanno parte del gioco, basta poi fare pace e chiarire dopo“. Prima di congedarsi da Verissimo, le due ex “Vippone” hanno svelato i loro preferiti per la vittoria.

La Russo vorrebbe veder trionfare Davide Silvestri, mentre la Grimaldi Soleil, “perché è la più vera“.