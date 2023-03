Carmine Tascone è morto: lutto per il calcio campano

Carmine Tascone ci ha lasciati all’età di 86 anni: se ne va un ex calciatore ed allenatore, figura di riferimento per molti giocatori di oggi.

Una triste notizia che ha sconvolto il panorama calcistico nazionale: Carmine Tascone è morto all’età di 86 anni. È stato un brillante attaccante, per poi proseguire la sua carriera come allenatore.

Ma la sua fama la deve al mestiere di talent scout: ha scoperto moltissime stelle del calcio italiano del passato e attuali. Infatti, per primo ha intravisto le qualità di giocatori del calibro di Cannavaro, Ferrara e anche D’Ambrosio.

Tascone era uno dei talent scout più famosi e capaci del del calcio italiano. Era attualmente presidente onorario della scuola calcio “Damiano Promotion“, di cui è stato il fulcro per tantissimi anni. Questo il saluto della società:

«È venuto a mancare Carmine Tascone, uomo di calcio il cui nome resterà sempre legato alle tante vittorie, prima come calciatore, poi come allenatore e per finire come talent scout di tanti giovani calciatori alcuni diventati anche famosi professionisti. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio alla famiglia Tascone».