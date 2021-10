Carne avariata, muffa e intonaco scrostato nelle mense degli ospedali: sanzioni per 43 attività

I Nas hanno effettuato 119 controlli nelle mense degli ospedali: 42 attività sono state multate: scoperto cibo avariato e scarsa igiene.

Cibo non commestibile e anche avariato è stato scoperto dai Nas. Il personale di pubblica sicurezza ha controllato ben 119 mense degli ospedali: 43 le attività multate. La notizia è stata riportata dall’agenzia stampa Adnkronos che ha diffuso i dettagli su quanto accaduto in diverse città italiane.

Mense degli ospedali e controlli dei Nas, cosa è accaduto

Nel corso dell’operazione sono state contestate 18 sanzioni di tipo amministrativo per un totale di oltre 18mila euro. In due mense di Piacenza e Roma riscontrate delle non conformità. Disposto nella città emiliana la sospensione temporanea dell’attvità di suddivisione dei pasti mediante porzioni e il confezionamento del cibo. Nel caso della mense a Roma è stata invece scoperta la non revisione dei dispositivi antincendio.

Mense degli ospedali e controlli dei Nas, nuove scoperte

Nella città di Oristano sarebbe stato scoperto invece un quantitativo di 50 chilogrammi di carne la cui data di scadenza era già passata. La struttura era incaricata di preparare e distribuire i pasti per le strutture ospedaliere del posto.

Mense degli ospedali e controlli dei Nas, diverse le irregolarità riscontrate

I Nas avrebbero scoperto l’assenza di requisiti igienico sanitari e relativi alla preparazione dei pasti, nonché la corretta conservazione degli alimenti. Sarebbero state riscontrate anche irregolarità relative all’attestazione di frequenza di corsi di formazione.