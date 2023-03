Carne sintetica, il ministro Lollobridiga parla a Dritto e Rovescio: "Ecco perché la vietiamo"

"La carne sintetica già esiste in alcune nazioni", così Lollobrigida che ha spiegato in diretta perché è vietata.

L’introduzione o meno della carne sintetica nel mercato italiano è uno degli argomenti più dibattuti di questi ultimi giorni. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è intervenuto al riguardo, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 30 marzo.

Durante la “chiacchierata” con il conduttore Paolo Del Debbio il ministro del Governo Meloni, ha spiegato perché l’esecutivo ha vietato questo tipo di carne.

Carne sintetica, Lollobrigida spiega perché è stata vietata: “Vorremmo salvaguardare la nostra civiltà”

Il ministro dell’agricoltura, Lollobrigida ha evidenziato a tale proposito: “Abbiamo preso questa decisione per due ragioni: una perché è stata chiesta da tanti, più di duemila comuni hanno votato negli ultimi mesi ordini del giorno che chiedevano interventi di questa natura […] e per un principio di precauzione, sancito anche dalle normative e dai regolamenti europei che mettono in condizione di normare per garantire ambiente e salute pubblica”.

“Non è vero che la carne sintetica non esiste”

Non ultimo Francesco Lollobrigida ha tenuto a precisare che “Non è vero che la carne sintetica non esiste. Esiste già in alcune nazioni, per fortuna già è venduta in modo molto marginale. In alcune nazioni devi firmare modulo in cui ti si chiede di assumere le responsabilità sugli effetti che produrrà il nostro organismo. Noi vorremmo salvaguardare i cittadini da ogni rischio sulla salute, ma vorremmo anche salvaguardare la nostra Civiltà…”.