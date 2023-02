Carnevale, Chiara Ferragni festeggia con Leone e Vittoria: i travestimenti

Chiara Ferragni ha festeggiato il Carnevale con i figli Leone e Vittoria.

Per i bimbi, l’imprenditrice digitale ha scelto travestimenti a dir poco deliziosi, che rispecchiano alla perfezione i caratteri dei pargoli.

Mentre le voci sulla crisi del suo matrimonio con Fedez si susseguono, Chiara Ferragni si dedica ai festeggiamenti di Carnevale con i figli Leone e Vittoria. L’imprenditrice ha scelto per i bambini due travestimenti ad hoc: il maschietto è apparso mascherato da Spider Man, mentre la femminuccia da fatina.

Leone in versione Spider Man è stupendo, così come lo è anche Vittoria nelle vesti della fatina. Il primogenito di Chiara e Fedez non ha mai nascosto la sua passione per il supereroe, tanto che non è la prima volta che sceglie di indossare il suo costume. Baby V, invece, è ancora piccolina per esprimere chiaramente le sue preferenze.

Carnevale in stile Ferragni: dov’è Fedez?

Mamma Chiara, a differenza dei figli, ha scelto di non indossare nessun travestimento per Carnevale. La sua decisione ha insospettito i fan, visto che fino allo scorso anno i Ferragnez hanno sempre condiviso mascherate di famiglia sui social. Insomma, la crisi sembra certa.