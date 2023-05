Caro affitti, la Bernini ammette: "Il problema esiste e non va nascosto"

Nei giorni scorsi il tema era tornato alla ribalta con alcune notizie di cronaca molto eclatanti, fra le quali quella di una studentessa “costretta” a dormire in una tenda per non pagare una pigione troppo alta e sul caro affitti Anna Maria Bernini ammette: “Il problema esiste e non va nascosto”.

Caro affitti, Bernini: “Il problema esiste”

Da questo punto di vista la ministra dell’Università lo ha detto intervenendo ad un convegno sul tema a Milano. In che frangente specifico? La Bernini ha detto di preciso: “Il problema delle residenze universitarie esiste. Non possiamo nasconderlo. Ma il diritto allo studio è una priorità di questo Governo”. E ancora: “Con la prima Legge di Bilancio abbiamo stanziato 400 milioni di euro che serviranno ad avere la disponibilità di circa 14mila nuovi posti letto”.

“Sono risorse concrete ed aggiuntive al Pnrr”

Poi la titolare del dicastero sul tema ha chiosato: “Sono risorse concrete. Sono soldi aggiuntivi rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che abbiamo recuperato con una bella battaglia”. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha espresso questi interessanti concetto e dato l’annuncio sulle iniziative intervenendo all’Università Statale di Milano durante un convegno organizzato dagli studenti universitari.