Non solo gli studenti universitari sono alle prese ed in guerra contro il caro affitti: migliaia di insegnanti sono in fuga dalla Lombardia ed in particolare dall’area di Milano. Hanno chiesto tutti il trasferimento in altre regioni e la più parte vuole tornare in Sicilia. Da quanto si apprende sul Corriere della Sera e da Open sarebbero, nel novero di questa ultima categoria, 5.903 persone che hanno fatto richiesta per rientrare in terra sicula. Si tratta di un terzo del totale.

Caro affitti, insegnanti sono in fuga dalla Lombardia

A fare massa ci sono poi le richieste per Campania, Calabria e Puglia con un 52%. E i dati? Un terzo dei docenti ha avuto il via libera e in gran parte si tratta di spostamenti fra province lombarde.Su 1.711 gli insegnanti che lasceranno la Lombardia 562 torneranno in Sicilia, 209 in Calabria, 208 in Campania e 206 in Puglia. E le parole dei diretti interessati intervistati su quella scelta rendono bene l’idea di cause e motivazioni, tutte riconducibili ad una natura economica.

Milano efficiente, ma anche “cara ed inquinata”

Il costo della vita a Milano è troppo alto e Carlo Scavone, insegnante alle medie di Bollate che ora farà ritorno a Crotone, ha detto: “Milano offre moltissimo, ma sulla bilancia hanno pesato il caro affitti e l’inquinamento. In Calabria abbiamo una casa di proprietà, nostro figlio crescerà vicino al mare”. E ancora., per bocca di Giusy Gambini, maestra alle medie di Gorgonzola: “Ci dicono che siamo pazzi a voler tornare a Marsala dopo così tanti anni e anche se siamo riusciti a comprare una casa qui. Eravamo appena sposati e ho accettato una supplenza di tre giorni a Milano. E non me ne sono più andata. In Sicilia ci sono tutti i nostri famigliari”.