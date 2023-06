Caro auto: il 50% italiani teme di non poterla cambiare

Roma, 15 giu. (askanews) – Secondo l’Osservatorio Internazionale Auto di Findomestic è impossibile fare a meno dell’automobile, ma per l’80% degli italiani è un sacrificio possederla. E per far fronte all’aumento dei costi di gestione si taglia su carburante, assicurazione e manutenzione.

La metà degli italiani teme poi di non poter acquistare e mantenere un’auto in futuro. E’ quanto emerge dall’ultima edizione dell’Osservatorio dedicato al mercato automotive e condotto in 18 Paesi. Per quasi 8 italiani su 10 (79%) possedere un’auto richiede inoltre importanti sacrifici economici. Il problema non riguarda solo il momento dell’acquisto, ma anche i costi di utilizzo e manutenzione che negli ultimi anni sono aumentati per l’86% degli italiani e mediamente per l’82% del campione intervistato nei Paesi oggetto d’indagine con il picco registrato in Turchia (96%). Come evidenzia Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic, nonostante l’aumento dei costi d’acquisto e di gestione sono però ancora la maggioranza (68%) gli automobilisti italiani che non sono disposti a rinunciare all’auto, anche perché il 45% di loro non può farne a meno per gli spostamenti quotidiani. E circa 4 su 10 la ritengono imprescindibile anche per viaggi e tempo libero.