Caro benzina, +20% in un anno: aumento record, prezzi al massimo dal 2014

Il caro della benzina ha raggiunto i massimi storici e i prezzi sono schizzati alle stelle. In arrivo un aumento del costo anche per luce e gas.

Aumento record per il costo del carburante: prezzi così alti non si vedevano dal 2014. Le associazioni dei consumatori insorgono e chiedono una drastica diminuzione delle accise.

Il prezzo medio della benzina, in modalità self, è di 1,673 euro/litro; quello del gasolio, invece, è di 1,519 euro/litro.

Questi sono i dati comunicati poche ore fa – nella giornata di martedì 21 settembre – dai gestori dell’Osservaprezzi carburanti del Mise. Massimiliano Dona – presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – ha denunciato l’accaduto:

Il presidente Dona ha proseguito il proprio discorso esprimendo le proprie perplessità non solo in merito al costo raggiunto dal carburante, ma anche rispetto a quello di luce e gas:

Sulla questione è intervenuta anche Assoutenti – associazione no-profit per la tutela dei consumatori – che ha preso in esame il fenomeno del caro della benzina in relazione ai probabili effetti che potrebbe avere sulla società:

«Gli effetti del caro-benzina per la collettività si fanno di giorno in giorno più pesanti, e solo per i rifornimenti di carburante le famiglie italiane devono mettere in conto una maxi-stangata complessiva pari a 8,2 miliardi di euro. Siamo in presenza di un vero e proprio allarme prezzi e tariffe, perché la corsa inarrestabile dei listini dei carburanti determinerà rincari a cascata per i prezzi al dettaglio e un aumento dei costi per industrie e imprese».