Caro benzina, Fontana: “Finalmente il prezzo è tornato ai valori di qualche settimana fa”

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha commentato in modo positivo il calo dei prezzi di diesel e benzina in Lombardia.

“Finalmente il prezzo di benzina e diesel è stato riportato ai valori di qualche settimana fa”, sono queste le parole piene di soddisfazione del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. In un post convidiso sui social il governatore si è detto dunque contento per il questo importante calo che, secondo quest’ultimo, è stato reso possibile grazie all’impegno della Lega.

Caro benzina, il commento soddisfatto del presidente Fontana

Nel corso della sua riflessione il presidente Fontana ha proseguito sottolineando come il Carroccio si sia battuto per intervenire sul caro benzina: “Una vittoria della Lega che, fin dall’inizio di quella che non esito a definire una vera e propria truffa, si è impegnata con i suoi ministri e parlamentari per intervenire con questo sconto.

Basta con questi pesanti e immotivati aumenti”.

Il taglio del carburante è arrivato a 30,5 centesimi

Nel frattempo guardando al valore del taglio del carburante emerge come il prezzo di diesel e benzina sia sceso a 25 centesimi. A ciò bisogna aggiungere l’IVA del 22% portando ad uno sconto totale di 30,5 centesimi. Per ciò che riguarda il GPL si parla di un calo di 8,5 centesimi che passa ad un totale di 10,37 centesimi sommando l’IVA.