Caro benzina, Governo studia app pubblica per la scelta dei prezzi

Contro il caro benzina il Governo avrebbe allo studio un’app pubblica per favorire la scelta dei prezzi per tutti gli automobilisti.

Ancora da confermare le modalità d’uso.

Per fronteggiare il caro benzina a seguito dell’eliminazione dello sconto sulle accise, il Governo Meloni avrebbe allo studio la creazione di un’app pubblica per aiutare gli automobilisti a verificare i prezzi della benzina e a scegliere l’offerta migliore per il pieno carburante.

Come funzionerà l’app contro il caro benzina

Questa ipotetica app funzionerebbe tramite verifica del prezzo con QR Code. L’app consentirebbe una scelta facile, perché basterà verificare il prezzo con il QR code, invece di avvicinarsi ai cartelloni e accostare dentro la stazione di rifornimento.

Così facendo, con l’introduzione di un’app pubblica contro il caro benzina si potrebbe superare il nodo dell’obbligo di esposizione del prezzo medio regionale nelle stazioni di servizio, e favorire la scelta dei benzinai da parte degli automobilisti.

Un app per controllare caro benzina e benzinai

La funzione dell’app non si limiterebbe solo a facilitare la vita agli automobilisti, ma anche a monitorare i prezzi esposti nei cartelloni dei benzinai.

L’app permetterebbe di registrare l’andamento del caro benzina, e di creare una banca dati con la quale sarebbe possibile, per le autorità preposte, effettuare monitoraggio, controlli ed eventualmente intervenire per garantire a tutti gli automobilisti il giusto pieno carburante.