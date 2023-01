Caro benzina, Messina (FdI): prezzi sotto media Ue

Roma, 11 gen. (askanews) – “Il prezzo della benzina in Italia, nonostante i rincari, resta al di sotto della media europea ed è nettamente inferiore alla

soglia dei 2 euro toccata a marzo 2021. In questo momento quello che non convince è la disparità dei prezzi tra autostrada e città: un evidente sintomo di una speculazione in atto, per questo il governo si sta muovendo con la Guardia di finanza e l’Antitrust per capire cosa stia succedendo e intervenire”.

Lo ha

detto questa mattina Manlio Messina, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Per quanto riguarda le accise – ha aggiunto – questo governo aveva assunto l’impegno di intervenire in modo strutturale nel corso della legislatura e lo faremo. Questa prima legge di bilancio è stata condizionata dalla velocità e dall’emergenza e non rappresentava l’occasione giusta per farlo”.