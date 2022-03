Caro benzina, Salvini: chiediamo subito il blocco di Iva e accise

Milano, 14 mar. (askanews) – “Chiediamo questa settimana il blocco, come stanno facendo altri paesi europei, dell’Iva e delle accise su gasolio, luce e gas. Perché lo Stato sta incassando di più, per assurdo, visto che lo Stato incassa Iva e accise, più è cara la benzina, più è cara la luce e più è caro il gas, lo Stato incassa. Siccome lo Stato sono i cittadini, lo Stato restituisca ai cittadini quel plus che sta incassando, altrimenti siamo di fronte a una tragedia sociale alle porte.

Se qualcuno pensa di poter aspettare aprile ha sbagliato i suoi conti”: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivando al Micam in corso alla Fiera di Milano-Rho, a proposito di un intervento per calmierare i costi dell’energia.