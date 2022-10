L'appello de "Le Iene" per aiutare Riccardo in stato neurovegetativo irreversibile, che rischia di morire a causa del caro bollette.

La trasmissione “Le Iene” ha lanciato un appello importante per aiutare Riccardo, un ragazzo di 17 anni in stato neurovegetativo irreversibile, che rischia di morire a causa delle spese troppo alte.

Caro bollette, 17enne attaccato alle macchine rischia di morire per le spese troppo alte

La vita di Riccardo, 17enne in stato neurovegetativo irreversibile, dipende dai macchinari a cui è attaccato notte e giorno. Con il caro bollette, però, le spese per la sua famiglia iniziano ad essere troppo alte e decisamente insostenibili, per questo lui rischia di morire. L’adolescente è allettato da febbraio 2020, dopo un’operazione al cuore. I medici gli avevano dato solo 15 giorni di vita, ma dopo due anni è ancora attaccato alle macchine che lo tengono in vita.

Presto, però, queste macchine potrebbero spegnersi perché troppo costose. La trasmissione “Le Iene” ha lanciato un appello per aiutare Barbara, la mamma di Riccardo, a pagare le bollette. “Guadagno mille euro con cui pago il mutuo e le spese di Riccardo che vengono sostenute in minima parte da un sussidio” ha dichiarato la donna.

L’appello per aiutare Riccardo e la sua famiglia

L’aumento del costo energetico e del gas sta diventando pericoloso per Riccardo.

“In un anno siamo passati da poco più di 500 euro a circa 1.400 euro, ma mi hanno già avvertito che i prezzi triplicheranno” ha spiegato Barbara, mostrando le bollette e la comunicazione di interruzione di utenza se non pagherà il prima possibile. Per questo Matteo Viviani, inviato della trasmissione “Le Iene”, si è mobilitato per aiutare la madre di Riccardo. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di un’azienda di pannelli solari, Barbara ha ricevuto un pannello solare che potrà usare per coprire in parte le spese energetiche casalinghe.

L’inviato del programma ha anche segnalato una piattaforma di donazioni per aiutare il 17enne.