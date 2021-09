Caro bollette, Cingolani: “Aumento del 40% nel prossimo trimestre, bisogna dirlo ai cittadini”

Il ministro Cingolani ha annunciato durante un evento che il caro bollette è previsto anche durante l’ultimo trimestre del 2021: i dettagli.

Roberto Cingolani è l’attuale ministro della Transizione energetica che ha fatto un particolare annuncio in merito all’aumento della bolletta elettrica. L’esponente politico, così come riportato da la Repubblica, avrebbe quindi annunciato un aumento del 40% nel trimestre ottobre-dicembre 2021.

“Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%“, aveva già annunciato Cingolani.

Ministro Cingolani parla del caro bollette, l’annuncio

L’annuncio è stato dato dal ministro durante un convegno della Cgil a Genova. “Tutto ciò succede perché il prezzo del gas è aumentato a livello internazionale, così come aumentato il prezzo della CO2 prodotta“. Le motivazioni sono state spiegate da Cingolani e riguardano, inoltre, una domanda che supera enormemente l’offerta.

Ministro Cingolani parla del caro bollette, svelato anche il motivo

La domanda di gas è aumentata particolarmente in Asia. I prezzi sono comunque aumentati visto che, come riportato da la Repubblica, la Cina starebbe pensando di fare enormi carichi di Gnl (gas naturale liquido) grazie al trasporto marittimo. Tutto questo, di conseguenza, non avrebbe fatto altro che far aumentare i prezzi in tutto il mondo.

Ministro Cingolani parla del caro bollette, le conseguenze

A causa di ciò c’è quindi un rialzo delle bollette per i cittadini, così come per le imprese. Si tratta di un combustibile utilizzato in buona parte da diverse attività industriali che sfruttano l’energia elettrice. Come se non bastasse, inoltre, un altro elemento è dettato dai permessi per inquinare che si pagano in base a quanta anidride carbonica si emette, da qui l’aumento delle bollette per compensare l’esborso.