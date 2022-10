Caro Bollette, Codacons annuncia nuova stangata: nel 2023 ogni famiglia spenderà 4724 euro

Non ci sono buone notizie per le famiglie italiane nel 2023. Secondo una stima di Codacons si parla di un incremento di 2500 euro sulle bollette.

Negli ultimi mesi, complice anche un radicale cambiamento degli equilibri sociopolitici ed economici, il prezzo dell’energia, tra luce e gas, ha subito un’impennata. Tale aumento, secondo uno studio stilato da Codacons, ciò potrebbe tradursi in una maxi spesa di 4.724 euro a famiglia e quindi un effettivo incremento di 2500 euro rispetto ai prezzi in vigore alla fine del 2021.

Caro Bollette, quanto dovrà spendere in energia ciascuna famiglia italiana secondo il Codacons

Già in questi ultimi mesi, gli italiani hanno dovuto far fronte ad un importante aumento dei costi delle tariffe dell’energia elettrica. In particolare, secondo le stime di Arera, a partire da ottobre, nelle bollette energetiche è stata rilevata un’impennata del 59%, mentre se si guarda alla spesa annua di ogni famiglia la quota complessiva ha raggiunto 1782 euro, una somma significativa se si tiene conto che, rispetto all’ultimo trimestre del 2021, la crescita è stata del +122%.

A quanto ammonterà l’ultimo aumento del gas?

Massima attenzione dovrà essere prestata all’aumento delle bollette del gas. Dovremo attendere i primi di novembre ossia quando – riporta ANSA – Arera darà comunicazione dei nuovi dati. Anche in questo caso, qualora dovessero esserci conferme, si parlerà di un +70% circa sulla bolletta del gas, con una spesa annua in media a famiglia di 2.942 euro e un +117% rispetto agli ultimi tre mesi del 2021.