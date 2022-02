Caro bollette, Consiglio dei ministri alle 16: verso il nuovo decreto

Caro bollette, Consiglio dei ministri alle 16 di oggi, 18 febbraio 2022. Sul tavolo la bozza del decreto che dovrebbe essere varato.

Caro bollette, Consiglio dei ministri alle 16 di oggi, 18 febbraio 2022. Si va verso il nuovo decreto legge, con misure volte ad aiutare le imprese energivore e accrescere la produzione nazionale di gas.

Dopo la cabina di regia sul caro bollette a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi, i capi delegazione dei partiti di governo e i ministri dell’Economia Daniele Franco e della Transizione ecologia Roberto Cingolani.

Sembra non ci siano stati scontri di sorta ma è ancora un “work in progress”, secondo quanto affermato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando lasciando Palazzo Chigi.

Caro bollette, nel nuovo DL sostegni alle famiglie

L’intervento contenuto dal nuovo decreto legge potrebbe valere 5-6 miliardi di euro senza scostamento in bilancio. In cantiere c’è la proroga, per il secondo trimestre, di misure a sostegno di famiglie e PMI nei primi tre mesi dell’anno.

Nuovo DL: imprese e gas

Si valuta anche l’introduzione di meccanismi di calmierazione di prezzo per alcuni settori produttivi, alleggerendo il peso dei costi sulle imprese. Allo studio un sistema di prezzi calmierati a favore dei settori a più alto consumo di energia.

Sempre all’interno del nuovo decreto legge, è prevista l’introduzione di misure correttive per evitare costi extra per l’autoproduzione di energia, oltre che un piano per aumentare la produzione nazionale di gas metano.