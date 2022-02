Caro bollette, Draghi annuncia un intervento di ampia portata

Roma, 9 feb. (askanews) – “Prima di concludere, devo dire che il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell’energia elettrica. Volevo utilizzare questa circostanza per dire che il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”: lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi a Genova durante l’incontro con le istituzioni locali a Palazzo San Giorgio, sede dell’autorità portuale del capoluogo ligure.