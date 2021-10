Caro-bollette, Franco: verso nuovi interventi su prezzi energia

Roma, 21 ott. (askanews) – “Le prospettive economiche come dicevo sono favorevoli, migliori di quelle che erano attese qualche tempo fa, dobbiamo tuttavia essere consapevoli che ci sono rischi al ribasso, innanzitutto legati all’evoluzione della pandemia. Le nostre previsioni si basano su uno scenario in cui la situazione sanitaria continua a migliorare, non si introducono misure restrittive, ove ciò non fosse il caso ovviamente lo scenario economico potrebbe essere meno favorevole”.

A dirloè il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenendo alla 97esima Giornata del Risparmio organizzata da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa). Il titolo dell edizione di quest anno è “Risparmio privato e risorse europee per la ripartenza del Paese”.

“Ulteriori rischi al ribasso sono legati all’andamento della mondiale, in particolare agli effetti della carenza di materiali e componenti, e poi la questione dei prezzi dell’energia, anche questo è un fattore che può essere di ostacolo al consolidarsi e all’accelerare della ripresa.

Il governo su questo è già intervenuto due volte, sulle bollette, il costo dell’energia, nel terzo trimestre dell’anno, con oltre un miliardo per il quarto trimestre dell’anno con circa 3 miliardi e mezzo. Queste misure non hanno impedito comunque un aumento del costo dell’energia per il sistema economico e per il sistema delle famiglie, è un tema che resta aperto, e qui dovremo individuare ulteriori misure e ulteriori interventi”, ha annunciato Franco.