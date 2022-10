Caro bollette, il Codacons: “Gli operatori modificano i contratti ed alzano i prezzi”

Caro bollette, i presidenti di Codacons ed Arera si incontrano a Roma e fanno il punto: "Gli operatori modificano i contratti ed alzano i prezzi"

Sul caro bollette ci sono segnalazioni inquietanti del Codacons : “Gli operatori modificano i contratti ed alzano i prezzi”. La denuncia su pratiche commerciali scorrette e le segnalazioni congiunta di Arera arrivano in queste ore e dicono cose molto gravi. Si parla di dure accuse contro gli operatori.

“Gli operatori modificano i contratti”

Ecco la nota congiunta sul caro bollette: “L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore“. Nei giorni scorsi erano giunte diverse segnalazioni dai consumatori. In spunta ci erano finite presunte violazioni del DL Aiuti bis su “variazioni unilaterali di contratto e per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità”.

Il summit a Roma Rustchelli-Besseghini

In ordine alla situazione ed a questw precise accuse Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Stefano Besseghini, hanno avuto un faccia a faccia a Roma “al fine di garantire la tutela dei clienti e l’equilibrio del sistema energetico nazionale”.