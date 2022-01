Giovedì 20 gennaio 2022 è atteso un Consiglio dei Ministri per discutere sulle misure strutturali da varare contro il caro delle bollette.

Il governo sta studiando delle misure per mitigare il caro bollette da inserire in un provvedimento atteso giovedì 20 gennaio 2022 in Consiglio dei Ministri. Si tratterebbe di quasi dieci miliardi di euro all’anno di tagli strutturali ai costi dell’energia più un raddoppio della produzione nazionale di metano.