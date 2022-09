Caro bollette, Letta: intervento Ue e non scostamento di bilancio

Roma, 2 set. (askanews) – “La questione dell’aumento delle bollette è diventata talmente clamorosa che non potrà che esserci una posizione europea. Il 9 di settembre si incontrano. Da quello che mi risulta, sia in Germania che in Francia che negli altri paesi europei, c’è la necessità di un intervento che sia collettivo, complessivo. Quindi io penso che si possa, grazie a questo intervento europeo, evitare di dover mettere mano ad uno scostamento di bilancio in Italia”: lo ha detto a Enrico Letta, Segretario del PD, ospite a Casa Italia su Sky Tg24.