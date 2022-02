Caro bollette, Letta: ripresa a rischio, il governo intervenga

Roma, 10 feb. (askanews) – “La ripresa è a rischio, è a rischio per via dell’impressionante, inatteso, imprevisto, ma assolutamente pesante aumento dei costi delle materie prime, in particolare dell’energia, dovuto al fattori esogeni in gran parte. Quello che noi chiediamo in questo momento al governo è di intervenire la settimana prossima, deve essere la settimana nella quale avviene la svolta, in cui ci sarà un doppio intervento – bollette, energia, e l’intervento sui bonus edilizi – in grado di dare soprattutto alle piccole e medie imprese quei meccanismi e quei messaggi di fiducia che sono oggi fondamentali”: così il segretario del Pd Enrico Letta, in un’intervista a margine della sua visita alla Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.

“Siamo fiduciosi che il governo li farà e sono convinto soprattutto che le piccole e medie imprese siano in grado di guardare con fiducia al 2022, che è un anno positivo se riusciamo a superare questi due ostacoli”, ha aggiunto il senatore Letta.