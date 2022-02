Caro bollette, quali sono i tre elettrodomestici che possono far lievitare i costi

Quali sono i tre elettrodomestici che possono far aumentare il costo delle bollette, già oggetto di caro e aumenti nel primo trimestre del 2022.

Il caro bollette sta diventando sempre più un’emergenza nazionale per molte famiglie, alle prese con prezzi di gas e luce notevolmente lievitati rispetto ai mesi precedenti: ad avere un grande impatto sulla bolletta sono sicuramente gli elettrodomestici, motivo per cui è bene capire quanto consumano e come ridurre gli sprechi.

Tra quelli che possono far aumentare i costi vi sono il forno, la lavatrice e l’asciugatrice, di cui è possibile ridurne l’utilizzo rispettivamente: