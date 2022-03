Mentre il prezzo dei carburanti non accenna a calare e il costo della benzina schizza alle stelle, si stanno verificando casi di furti dai serbatoi

Caro carburanti, boom di furti di benzina dai serbatoi

Il fenomeno dei ladri di benzina sta tornando paurosamente in auge in questo periodo storico in cui il prezzo dei carburanti ha raggiunto delle vette da record.

Sono stati segnalati diversi casi di persone disperate in giro tra le automobili e i motorini parcheggiati, armati di tubo flessbile e tanica, pronti a svuotare qualche serbatoio.

A Roma la situazione inizia a preoccupare

Moltissimi casi sono stati registrati nella Capitale italiana. In questo momento nessun quartiere di Roma può dirsi sicuro perché le segnalazioni, ormai centinaia, arrivano da ogni zona, dal centro alle periferie. In alcuni casi, i ladri bucano direttamente il serbatoio utilizzando un trapano, per poi, attraverso un sistema di pompaggio, estrarre benzina e gasolio dai mezzi parcheggiati.

Furti di benzina, i numeri delle aziende

Secondo le aziende, negli ultimi mesi sono stati rubate in Italia ben 71 mila tonnellate di benzina e gasolio, per un giro d’affari che supera addirittura i cento miliardi di euro. Non si tratta ormai solo di organizzazioni criminali, ma anche di persone comuni che semplicemente non possono più permettersi di fare rifornimento alle pompe di benzina.