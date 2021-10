Caro carburanti, il prezzo del metano supera i 2 euro al kg: aumenta anche il Gpl

Caro carburanti in Italia con il prezzo del metano, del Gpl, della benzina e del diesel che crescono. Ecco quanto si pagherà ad ottobre.

Nuovo caro carburanti in Italia, con i prezzi che tornano a salire. Sarà così per il la benzina e il diesel, ma anche per il metano e il Gpl. Per gli automobilisti sarà dunque un inizio d’autunno contraddistinto da spese aggiuntive.

In evidenza c’è soprattutto il Gpl, il cui prezzo è in salita netta ad ottobre a causa dell’aumento dei prezzi di contratto. In alcuni impianti del centro-nord Italia il gas è arrivato addirittura a toccare la cifra dei 2 euro al Kg.

Più contenuta è invece la salita dei prezzi di benzina e diesel.

Il costo medio nazionale praticato della benzina passa da 1,686 a 1,691 euro/litro in modalità self con cifre che, a seconda delle marche, possono passare da 1,682 e 1,705 euro/litro. Per quanto riguarda il diesel in modalità self, invece, il prezzo passa da 1,536 a 1,544 euro/litro, con una forbice che oscilla tra 1,534 e 1,558 euro/litro.

Caro carburanti, cresce il prezzo del metano, benzina e diesel

Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio praticato della benzina va a 1,827 euro/litro da 1,824, con estremi basso e alto pari a 1,765 e 1,899 euro/litro. Per il diesel si passa invece da 1,683 a 1,688 euro/litro, con prezzi compresi tra 1,624 e 1,762 euro/litro.