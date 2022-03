Nuove misure taglia-prezzi dovrebbero portare alla riduzione di 15/20 centesimi. Il prezzo potrebbe scendere sotto i due euro al litro.

Tra Iva e accise, a cui si aggiunge la crisi internazionale delle ultime settimane, fare rifornimento è diventata una spesa impegnativa che grava sulle tasche degli italiani. Per molti è difficile da sostenere e bisogna trovare dei metodi alternativi all’uso dell’auto.

Tuttavia, non sempre e non per tutti è possibile. Anche andare al supermercato è diventato più caro per i consumatori italiani. Pane, pasta e non solo: Coldiretti ha analizzato il brusco incremento subito da diversi prodotti. Ma quando cala il prezzo di benzina e diesel?

Caro carburanti, quando cala il prezzo di benzina e diesel

Una volta approvato il decreto, la soluzione contro il caro carburanti sarebbe il meccanismo dell’accisa mobile, la quale diminuisce all’aumentare del prezzo della benzina facendo leva sull’extragettito Iva.

Si tratta di uno strumento essenziale per alleggerire il carico complessivo, apportando una diminuzione del costo del carburante.

Il taglio ipotizzato è di 15/20 centesimi al litro. Nei distributori il cambiamento dovrebbe vedersi nell’arco di uno o due giorni, cioè dopo il weekend, con l’inizio della nuova settimana. Il prezzo di benzina e diesel potrebbe tornare sotto i due euro al litro.