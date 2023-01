Caro energia, aumenta il biglietto degli Uffizi in alta stagione

Uffizi in aumento.

Il caro bollette chiede il conto anche alla cultura. La decisione è stata presa all’unanimità dal CdA delle Gallerie degli Uffizi: per far fronte all’aumento dei costi energetici ed edilizi – queste sono le motivazioni avanzate in una nota delle stesse Gallerie –, salirà il prezzo di ogni biglietto per la Galleria delle Statue e delle Pitture. Per l’alta stagione (dal 1 marzo al 30 novembre), si passerà da 20 a 25 euro.

La tariffa è già stata approvata

Passata al consenso della Direzione Regionale Musei Toscana e della Direzione Regionale Musei del Ministero della Cultura, la tariffa riguarderà per lo più biglietti acquistati da parte di turisti stranieri. Tuttavia, per chi non ha problemi a svegliarsi presto, c’è la possibilità di accedere al museo tra le 8:15 e le 8:55 ricevendo uno sconto di 6 euro e pagando così 19 invece che 25.

Resta invariata la scontistica della bassa stagione e quella legata agli abbonamenti Passepartout 5 giorni, Passepartout annuale e Passepartout Family.

Record di visitatori e personale sottodimensionato

Nonostante durante il periodo natalizio le Gallerie abbiano aggiornato il record di visitatori, non è stato possibile evitare il ritocco dei prezzi dei biglietti d’ingresso nell’alta stagione. Ma probabilmente non si tratta dell’unica modifica di cui dovranno occuparsi: i lavoratori chiedono l’assunzione di nuovo personale e la stabilizzazione dei precari; denunciano, inoltre, tramite i sindacati le aperture straordinarie, spesso garantite da lavoratori in appalto.