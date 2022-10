Caro energia, Charles Michel: “Necessario trovare accordo tra i leader. Obiettivo è ridurre prezzi”

"Dobbiamo agire per abbassare i prezzi". Lo ha detto Charles Michel al suo arrivo al Consiglio UE.

Il caro prezzi e la riduzione dei consumi dell’energia, è uno dei punti cardine del Consiglio Europeo che è stato programmato nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre. Il presidente del Consiglio UE Charles Michel, al suo arrivo, ha sottolineato l’importanza dei temi che verranno affrontati: “Le proposte sono sul tavolo e le conclusioni del Consiglio saranno un buon bilanciamento per riuscire a raggiungere un accordo fra i leader nella giornata di oggi”, ha quindi affermato.

Charles Michel, in particolare, ha parlato di quelle che sono le priorità in questa particolare fase: “L’energia è un importante argomento in agenda oggi, dobbiamo agire per abbassare i prezzi, ridurre i consumi e garantire il più possibile la sicurezza delle forniture”.

Sulla questione è intervenuto anche il premier olandese Mark Rutte. Nel rispondere ad una domanda sul price cap – riporta ANSA – ha dichiarato: “Oggi ci sarà l’accordo sull’acquisto congiunto del gas e chiederemo alla Commissione di esaminare ancora alcune opzioni”.

Roberta Metsola: “Questa incertezza sta portando uno tsunami”

Nel frattempo, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha parlato della situazione di incertezza economica nella quale stanno vivendo i cittadini: “Sta portando uno tsunami, che sta spazzando via e cancellando il valore degli stipendi e dei bilanci nazionali. Possiamo spingere gli impatti economici e sociali di questa crisi, possiamo assicurarci che le nostre famiglie e le nostre aziende possano pagare le bollette.

Per farlo dobbiamo agire insieme”.