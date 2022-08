Caro energia, Di Maio: "Germania apre a tetto prezzo gas, ma Salvini dice no"

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Oggi ma in Italia non c'è unità, a cominciare da Salvini che è partito da 'prima gli italiani' ed ora è 'prima gli interessi di Putin" perché il tetto sarebbe "la massima sanzione per Putin". Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5 intervenendo sul caro energia.

"Stamattina Fdi fa sapere di non essere d'accordo con la commissione d'inchiesta che abbiamo proposto" sui rapporti tra Lega e Russia ha detto ancora di Maio. "Occorre fare chiarezza e vedere che Meloni non è d'accordo è inquietante", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

"Il centrodestra al governo è un pericolo? Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di euro sfascerebbero i conti, rischieremmo il default come nel 2011 e questo significherebbe prosciugare i risparmi degli italiani.

Io li chiamo il trio sfascia conti", ha detto ancora Di Maio a Rtl 102.5 su Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

"Io non demonizzo nessuno all'estero: nel mondo se li ricordano questi signori, si ricordano quando nel 2011 Silvio Berlusconi si dovette dimettere perché stavano saltando i conti e quindi io non demonizzo nessuno" ma sono loro che stanno facendo delle "proposte impressionanti. Il problema sarà la loro credibilità internazionale", ha affermato.