La Francia ha delle nuove regole per affrontare il caro energia. La premier Borne ha presentato in Parlamento la strategia sul taglio dei consumi.

Caro energia: le nuove regole in Francia

Il governo francese ha presentato un piano sul taglio dei consumi per superare l’inverno riducendo del 10% il proprio consumo di energia. “Costerà in tutto 800 milioni di euro” ha spiegato Agne’s Pannier-Runacher, ministra della Transizione energetica. Il 10 ottobre verrà lanciata la campagna di sensibilizzazione “ogni gesto conta“, con cui lo Stato inviterà i cittadini a mettere in pratica cinque abitudini che potrebbero fare la differenza, come la limitazione del riscaldamento in casa a 19 gradi, l’abbassamento della temperatura della caldaia e l’acquisto dei termosifoni programmabili.

La mobilità rappresenta il 32% dei consumi di energia del Paese, per questo l’esecutivo ha deciso di istituire un bonus per il covetturaggio. Dal primo gennaio 2023 ogni nuovo utente che si registra su una piattaforma di carpooling riceverà in regalo un centinaio di euro da spendere in viaggi.

“Abbiamo una strategia europea da rafforzare. Ieri abbiamo ricevuto le proposte della Commissione e domani ne parleremo. È una strategia per abbassare i prezzi, per avere un price cap al gas utilizzato per produrre l’elettricita’, abbassare i prezzi dell’elettricità, e riformare il mercato dell’elettricità” ha dichiarato Emmanuel Macron.

“Dobbiamo sostenere le nostre imprese e famiglie ed è bene avere una solidarietà europea in questo senso” ha aggiunto.

Caro energia, addio alle insegne pubblicitarie luminose

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, 150 milioni di euro saranno usati per finanziare le ristrutturazioni “a rapido guadagno”, ovvero l’installazioni di caldaie più efficienti, il miglioramento dell’isolamento termico o l’acquisto di lampadine a LED. Negli uffici pubblici non sarà più un obbligo l’acqua calda, mentre il riscaldamento dovrà essere impostato a un massimo di 19 gradi.

Le imprese dovranno adottare le stesse misure. Nel piano è prevista anche l’organizzazione del lavoro da casa in modo strategico, in modo che in alcuni giorni gli edifici possano rimanere chiusi. Sono state coinvolte anche le auto di servizio. Gli impiegati che ne hanno una dovranno limitare la velocità a 110 km/h in autostrada, per risparmiare il 20% di carburante.