Caro energia, quando diminuiranno le bollette di luce e gas?

Caro energia, attesa una diminuzione delle bollette dopo il crollo del prezzo del gas; la tregua dall'aumento dei costi potrebbe però non durare a lungo.

Gli ultimi mesi hanno messo in difficoltà gli italiani, soprattutto per quanto riguarda il caro energia con conseguente aumento delle bollette. Il crollo del prezzo sul mercato dovrebbe però portare ad una diminuzione sia del costo del gas che dell’energia elettrica.

Caro energia: attesa una diminuzione delle bollette

Dopo mesi in cui il prezzo del gas ha raggiunto quote stellari, il mercato di Amsterdam, il principale riferimento europeo, ha registrato una grossa diminuzione. Attualmente infatti il costo del gas risulta minore di 100 euro per MWh; un grosso calo rispetto ai 350 euro circa visti nel mese di agosto.

Il crollo che il gas ha subìto dovrebbe portare dunque ad alcuni vantaggi, tra cui l’attesa diminuzione dei prezzi in bolletta.

Per il mese di novembre sarà quindi già probabile vedere bollette meno care rispetto alle ultime arrivate.

Discorso diverso invece per l’energia elettrica; anch’essa dovrebbe diminuire, ma l’aggiornamento dei costi non è atteso prima del mese di gennaio.

Caro energia: le bollette basse non dureranno a lungo

La diminuzione della bolletta non è uno scenario certo, ma gli esperti del settore ritengono che sia una conseguenza più che probabile. Ciò che invece sembra meno possibile è una lunga durata di questo crollo del prezzo.

La diminuzione delle tariffe è infatti dovuta a quattro principali fattori. Il primo riguarda gli stoccaggi per l’inverno che ad oggi risultano essere pieni oltre al 90% della capienza.

Poi c’è il clima che sta caratterizzando il mese di ottobre; le alte temperature che ancora si registrano rendono infatti rimandabile l’uso del riscaldamento.

Ad influire sulla diminuzione del costo sono anche la riduzione dei consumi a livello industriale e l’afflusso costante di Gnl. La tregua dell’aumento delle bollette potrebbe dunque durare poco nel caso in cui il ritorno del freddo dovesse abbattersi in maniera pesante sull’Italia. La speranza resta comunque quella di vedere aumenti in bolletta meno significativi rispetto agli ultimi mesi.

