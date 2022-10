Caro-gasolio, FlixBus: governo renda strutturali aiuti settore

Roma, 28 ott. (askanews) – “Il caro-gasolio è un tema urgente, da cui dipende la programmazione della nostra offerta nel medio periodo. Per questo chiediamo al nuovo governo di rendere strutturali gli aiuti al settore, garantendo il diritto alla mobilità anche a quella fetta importante di popolazione che vive in aree raggiunte prevalentemente da autobus”, lo ha detto oggi Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, ospite di “A view from Italy”, il format di The Watcher Post.

E sul tema sostenibilità ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è raggiungere la carbon neutrality. Di recente abbiamo lanciato un progetto pilota con Iveco, sperimentando un autobus ibrido che può far risparmiare il 17% della Co2 emessa e che sarà impiegato inizialmente nella tratta Lecce-Napoli. Ma stiamo lavorando anche sugli autobus a biogas, su quelli elettrici e, entro il 2024, lanceremo quelli a idrogeno”.