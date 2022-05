Caro ombrelloni, in Puglia +10%: fino a 50 euro al giorno

L'estate 2022 si avvicina e con essa il momento tanto atteso delle vacanze. Sulle spiagge italiane però gli ombrelloni tornano ad aumentare: +10% in un anno

Ormai il mese di giugno è alle porte e moltissimi italiani stanno per partire per le classiche vacanze estive al mare. La quete e il relax degli stabilimenti balneari sono da sempre una destinazione agognata, ma quest’anno qualcosa potrebbe cambiare.

I prezzi delle spiagge attrezzate sono in continua crescita: in molte regioni italiane il costo di ombrellone e sdraio è salito alle stelle.

Caro ombrelloni: le località più costose in Italia

Secondo l’ultima indagine di Altroconsumo, i servizi offerti da lidi e stabilimenti balneari costeranno molto di più nel 2022. I ricercatori affermano: “Accomodarci sulla sdraio sotto l’ombrellone quest’anno ci costerà il 10% in più.” La crescita in questi dodici mesi è spaventosa.

Le località più care? In cima alla lista c’è Alassio, calcolando la media fra le quattro classiche file di lettini si spendono 323 euro. Non sono da meno neanche Gallipoli (282 euro), Alghero (194 euro) e Viareggio (184 euro).

Una tendenza che coinvolge tutta l’Italia

Altroconsumo ha considerato, nel suo studio, città di regioni diverse, per verificare se la crescita dei prezzi degli ombrelloni sia omogenea. Ebbene, la risposta in questo caso è no.

In alcune località l’aumento oscilla tra il 5% e il 7%: Lignano, Taormina, Giardini Naxos. Quello che appare certo è che, in qualsiasi regione italiana si decida di fare una vacanza, i prezzi saranno probabilmente maggiori quest’anno rispetto all’anno scorso.