"Caro Panettone": l'antidoto all'ansia da feste è di Gennaro Bottone

Napoli, 9 dic. (askanews) – Con un costo invariato, nonostante l’aumento dei prezzi dovuto alla crisi del cacao e mantenendo l’alta qualità degli ingredienti, il panettone del maitre chocolatier Gennaro Bottone si conferma il re della tavola, dalla doppia proprietà “antistress”. E’ questa la ‘ricetta’ messa in campo per questo Natale dal Maestro napoletano. Il contesto attuale di crescente crisi internazionale del cacao ha visto i costi dei panettoni farciti e glassati al cioccolato lievitare del 12,5%. Così il maitre chocolatier Gennaro Bottone: “è un premio che abbiamo voluto dare ai nostri clienti per la fedeltà che ci dimostrano sempre, durante tutto l’anno, non solo nei periodi festivi come, ad esempio, a Natale o Pasqua. Nonostante gli aumenti che ci sono stati, a volte, su un determinato prodotto, perfino del 60% in più, abbiamo deciso di investire in maniera diversa e non nella pubblicità intrinseca”.

Oltre all’aspetto economico, a rendere speciale il panettone al cioccolato di Gennaro Bottone è la sua proprietà ‘antistress’. Il cacao è noto per le sue proprietà antiossidanti e vasodilatatrici, contribuendo a contrastare stress e stati d’animo negativi, anche grazie alla presenza di flavonoidi e in particolare della epicatechina. “Il panettone artigianale è un alimento che, nonostante abbia delle grosse difficoltà nella lavorazione, – evidenzia il Maestro – ad esempio per i tempi, occorrono infatti almeno 36 ore per farne uno, grazie all’insieme dei profumi, di grandi equilibri fra il burro, l’arancio, il cioccolato, i pistacchi, fa sì che poi il panettone diventi, quando si mangia un antistress”.

Proprio il cioccolato del Maestro Bottone è ormai conosciuto in tutta Napoli per la sua genuinità, grazie alle materie prime attentamente selezionate da lui stesso. “Partiamo da un cioccolato che ha un 72% di massa di cacao. Chiaramente il cioccolato al latte ne ha un 38-40%, ma il cioccolato che noi lavoriamo parte da una quantità del 72% per finire con il Criollo, che ha il 100% di massa di cacao. Pertanto, ha una profumazione completamente diversa” spiega ancora Bottone.

In vista delle festività natalizie, il panettone continua a essere il protagonista indiscusso delle tavole italiane, nonostante la “sfida” del pandoro, che sta vivendo una nuova fase di successo. Il panettone, tradizionale o al cioccolato, farcito o classico, rimane un simbolo del Natale, amato in tutte le sue varianti.