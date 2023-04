In tutto saranno 2,04 miliardi, caro Pasqua e Codacons: ecco di quanto aumenterà il pranzo per gli italiani

Caro Pasqua e Codacons: ecco di quanto aumenterà il pranzo per gli italiani, tenetevi forte: per imbandire le tavole di quella 2023 spenderemo circa 240 milioni di euro in più. Il dato evidenziato da Codacons è quello per cui il rincaro dei prezzi fa sentire i suoi effetti anche sul tradizionale pranzo di Pasqua. Si tratta di rincari che porteranno le famiglie italiane “a spendere complessivamente circa 240 milioni di euro in più per imbandire le tavole in occasione della festività”.

Pasqua, di quanto aumenterà il pranzo

Ansa spiega che a dirlo è il Codacons che, in vista della ricorrenza, ha “realizzato una indagine per capire le conseguenze degli aumenti dei listini”. Dove? Ovviamente nel comparto alimentare. Ecco i risultati: attenzione, a parità di consumi le famiglie spenderanno “circa 240 milioni di euro in più per i prodotti alimentari tipici della Pasqua”.

Un anno fa la spesa era stata di 1,8 miliardi

E c’è altro: “La spesa complessiva sale così da 1,8 miliardi dello scorso anno ai 2,04 miliardi di euro del 2023. Ciò a causa delle tensioni nei listini al dettaglio di una moltitudine di alimenti e materie prime immancabili sulle tavole degli italiani in occasione del tradizionale pranzo pasquale”.