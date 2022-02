Nei primi tre mesi del 2022 le bollette aumenteranno in modo molto significativo, sia quella del gas che quella dell'elettricità.

Caro prezzi, quanto aumenteranno le bollette nei primi tre mesi del 2022?

Nei primi tre mesi del 2022 la bolletta dell’elettricità aumenterà del 55%, mentre quella del gas del 41,8%, rispetto al trimestre precedente. Questi incrementi sono ancora più significativi se vengono confrontati con lo scorso anno. Per quanto riguarda l’energia elettrica, il prezzo di riferimento per il cliente è passato da 20,06 centesimi per kWh nel primo trimestre del 2021 a 46,03 centesimi per kWh nel primo trimestre 2022.

Per il gas il passaggio è da 70,66 centesimi per metro cubo a 137,32 centesimi. A spiegarlo l’autorità per l’energia Arera davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. L’intervento del Governo ha annulato gli oneri generali di sistema in bolletta, ridurre l’Iva sul gas al 5% e potenziare il bonus alle famiglie in difficoltà. Ci sono 2,5 milioni di famiglie che hanno diritto ai bonus per l’elettricità e 1,54 milioni di famiglie usano i bonus.

Caro prezzi: accelerazione dei costi delle materie prime

Gli aumenti, dopo la forte diminuzione nel 2020, sono associati anche alla forte accelerazione dei costi delle materie prime, oltre i massimi storici, anche per via delle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2. “Proprio il gettito derivante dalle aste per l’assegnazione delle quote di emissione di CO2 potrà essere stabilmente destinato alla riduzione degli oneri generali di sistema” ha spiegato il presidente dell’autorità di tutela al Parlamento, nella speranza che le misure prese possano diventare strutturali.

Per tutte le famiglie italiane, rispetto al 2021, arriverà una spesa di 334 euro in più per l’elettricità e di 610 euro per il gas.

Bonus luce e gas: come funziona

I destinatari del bonus bollette o bonus sociale 2022 sono le famiglie con un ISEE inferiore a 8.265 euro annui o con ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli. Il bonus spetta anche ai percettori di reddito o pensione di cittadinanza e per gli utenti in precarie condizioni di salute, che usano apparecchiature elettromedicali. Per queste categorie l’agevolazione sarà riconosciuta in automatico con una riduzione delle bollette.