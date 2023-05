Caro tariffe da brividi, in 10 anni 1600 euro in più a famiglia

Non solo l'incremento ulteriore dovuto alla guerra in Ucraina ma cause remote: in 10 anni 1600 euro in più a famiglia

Se mai fossero servite delle conferme la colpa non è solo della guerra in Ucraina ed il caro tariffe è da da brividi, in 10 anni sono stati spesi 1600 euro in più a famiglia. Il Codacons analizza di quanto siano cresciute le bollette per gli italiani sul periodo dei due lustri e rileva che in 10 anni la spesa media annua degli italiani per le tariffe di luce, gas, acqua e rifiuti è salita complessivamente del +68,7%. A fare i conti basici si tratta di un incremento di spesa di 1.625 euro a famiglia.

In 10 anni 1600 euro in più a famiglia

E i dati dicono che i prezzi dell’elettricità rispetto al 2012, hanno registrato un “aumento record del +240%”. Il Codacons ha voluto imbastire un report “per capire come sia cambiata la spesa dei cittadini per le utenze domestiche negli ultimi 10 anni”. Nel 2012 la bolletta media della luce si è attestata a quota 524 euro a famiglia, mentre quella del gas è stata pari a 1.277 euro a nucleo.

Prezzi dell’elettricità cresciuti del 240%

Ecco, nel 2022, “e a causa dei continui rincari dei prezzi energetici, la bolletta media per l’elettricità ha raggiunto quota 1.322 euro, mentre per il gas una famiglia ha speso 1.866 euro”. In 10 anni la spesa per l’energia elettrica è aumentata in buona sostanza di quasi 800 euro (+798 euro). E in tema di gas? L’aumento è stato di 589 euro, per un totale di +1.387 euro a famiglia.