Mare, quanto mi costi? La stangata sotto l’ombrellone è pronta a colpire chi deciderà di trascorrere le vacanze sulle spiagge del Bel Paese.

Mille euro per un ombrellone e due lettini

La stagione estiva è partita da poco, ma è bastato a mostrare agli italiani i rincari delle tariffe che la maggior parte degli stabilimenti balneari ha apportato ai propri listini dei prezzi. Codacons non ci pensa due volte a scendere in piazza e, oltre a lanciare l’allarme per le tasche dei turisti, stila una classifica dei lidi più cari delle spiagge italiane. Il primato va alla Puglia, dove uno stabilimento arriva a chiedere cifre che superano le mille euro al giorno per un ombrellone e due lettini.

Le novità in Sicilia e Sardegna

Per limitare il numero di turisti sulle spiagge al fine di preservare l’ambiente naturale, le autorità locali di Sicilia e Sardegna stanno adottando misure che fanno leva sul costo dei servizi balneari (la tassa di ingresso contribuirà alla sorveglianza, al parcheggio e alla manutenzione delle spiagge). Fra le altre, la disposizione di un numero massimo di trecento visitatori al giorno per Cala dei Gabbiani e Cala Biriala (entrambe in Sardegna). I bagnanti dovranno prenotare il loro posto almeno 72 ore prima della visita tramite l’app per smartphone Cuore di Sardegna.