Ci sono brutte notizie per gli italiani, che nel secondo semestre del 2022 vedranno lievitare ancora le loro bollette.

Ci sono pessime notizie in arrivo per tutti gli italiani che speravano di avere un po’ di sollievo per la seconda parte del 2022 in termini di bollette. Sono infatti in arrivo nuovi importanti rincari, che di certo non faranno piacere a nessuno.

Ecco gli ultimi aggiornamenti in materia.

Nuovi aumenti per luce e gas: le ultime stime di Nomisma energia

Stando alle recenti valutazioni della società di consulenze le bollette della luce a partire dal 1° luglio dovrebbero aumentare del 17%, mentre quelle del gas addirittura del 27%.

Sono cifre importanti e che di certo potrebbero spaventare tutti quelli che si auguravano di riuscire a mettere da parte qualcosa per il prossimo inverno.

E invece, a quanto pare, per scaldarsi un po’ dal freddo della brutta stagione sarà necessario sborsare più di quanto non avremmo voluto.

I motivi dietro il caro bollette

Ma perché i prezzi delle bollette continuano ad aumentare, per di più in modo così pronunciato? La ragione è da riferirsi alla guerra in Ucraina e alla crisi delle forniture di gas russo, che hanno fatto schizzare i prezzi alle stelle e che minacciano così la stabilità economica non solo degli italiani ma anche di tutti i cittadini europei.

Il presidente di Nomisma, Davide Tabarelli, ha spiegato all’Ansa:

I prezzi di gas e elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all’Italia. Inevitabilmente, ci si attende un forte rialzo sulle bollette, diversamente da quanto accaduto ad aprile quando avevano segnato un -10%. Ora si torna sul trend di crescita.

Alla luce di quello che sta accadendo, gli italiani sono sempre più inquietati per la loro sicurezza e stabilità economica, anche in considerazione del fatto che la guerra, con ogni probabilità, è destinata a protrarsi ancora a lungo.

Mario Draghi proroga il decreto bollette

Pochi giorni fa è stata confermata la decisione da part del governo Draghi di mettere sul tavolo 3,27 miliardi per gli aumenti di luce e gas e per dare liquidità alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Il provvedimento “smart” è composto di due pagine e di sei articoli. Il primo, quello che fa riferimento al contenimento dei rincari delle bollette elettriche, prevede l’annullamento degli oneri generali di sistema.