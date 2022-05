Un foro in una membrana, un contatore che non rileva e a volte una tragedia: caro vita, tutti i trucchi per evitare i rincari delle bollette del gas

Il caro vita avrebbe aguzzato l’ingegno di una buona parte di italiani, con tutta una serie di trucchi per evitare i rincari delle bollette del gas. E si tratta di “trucchi” che sono di fatto reati, espedienti a cui ricorrono molti a metà strada fra illecito e possibili incidenti domestici gravi.

Ma la crisi economica incombe, le bollette sono in costante aumento e, secondo un articolo di Repubblica, soprattutto al centro sud ci si ingegna. Come? Per esempio con un contratto normale ma con consumi azzerati, Il tutto con un contatore che non gira e il gas che passa si, ma non nel tubo, attraverso un foro praticato su una membrana.

Caro vita e trucchi sul gas per non pagare

Si tratta solo di una delle tante truffe per di più pericolose a cui si fa ricorso per evitare i rincari del gas.

E si parla di un trend truffaldino in crescita del 20%. Chi lo dice? La polizia e i carabinieri che danno dati indicatici sugli interventi. La Questura di Pescara ad esempio, che ha rilasciato dichiarazioni e Repubblica, spiega che queste condotte sono “diretta conseguenza dell’aumento delle bollette di gas e luce. I furti di energia si stanno moltiplicando con ritmo serrato. I furti di energia rappresentano una seria minaccia per la sicurezza e la salute, visto che gli impianti manipolati per rubarla spesso non soddisfano i requisiti standard e potrebbero provocare incendi o scosse elettriche letali”.

Fori nelle membrane e rischio esplosioni

Non sono infatti allacci abusivi, ma allacci a metà strada fra contatore e punto di erogazione effettuanti forando meccanicamente. Ma come? I titolari chiudono la valvola del contatore, lo smontano, poi praticano un foro nella membrana che sta fra la rete di distribuzione e l’appartamento. Il risultato? Il gas passa lo stesso, il contatore non lo rileva e qualche volta la si fa franca, qualche altra volta si salta in aria.